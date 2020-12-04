أهالى أجا بالدقهلية يشيعون جثمان النائب فوزى فتى إلى مثواه الأخير.. فيديو وصور

شارك أهالي قرية ميت أبو الحسين التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، فى تشييع جثمان النائب فوزى فتى، والذى توفى صباح اليوم داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، بعد صراع قصير مع المرض.

وأدى الأهالى صلاة الجنازة أمام مركز شباب القرية، وشارك فى الجنازة عدد من الأجهزة التنفيذية ونواب البرلمان فى المحافظة.