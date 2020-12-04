أهالى أجا بالدقهلية يشيعون جثمان النائب فوزى فتى إلى مثواه الأخير.. فيديو وصور

شارك أهالي قرية ميت أبو الحسين التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، فى تشييع جثمان النائب فوزى فتى، والذى توفى صباح اليوم داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، بعد صراع قصير مع المرض.
وأدى الأهالى صلاة الجنازة أمام مركز شباب القرية، وشارك فى الجنازة عدد من الأجهزة التنفيذية ونواب البرلمان فى المحافظة.
وكان النائب فوزي فتي، عضو مجلس النواب، عن دائرة أجا بمحافظة الدقهلية، والفائز فى الانتخابات الحالية ضمن تحالف القائمة الوطنية، والتي تم إعلان فوزها منذ عدة أيام قد لفظ أنفاسه الأخيرة داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، صباح اليوم، بعد معاناة قصيرة مع المرض الذى تعرض له قبل بدء انتخابات المرحلة الثانية، ولم يتمكن من عمل مؤتمرات أو دعاية انتخابية.
وصرح مصدر مسئول بأن ابنته موجودة بالقائمة الاحتياطي له، ومن المقرر أن تحل محله.
تشييع-جثمان-نائب-البرلمان-فوزى-فتى-لمثواه-الأخير-(1)
تشييع-جثمان-نائب-البرلمان-فوزى-فتى-لمثواه-الأخير-(2)
تشييع-جثمان-نائب-البرلمان-فوزى-فتى-لمثواه-الأخير-(3)
تشييع-جثمان-نائب-البرلمان-فوزى-فتى-لمثواه-الأخير-(4)
تشييع-جثمان-نائب-البرلمان-فوزى-فتى-لمثواه-الأخير-(5)
تشييع-جثمان-نائب-البرلمان-فوزى-فتى-لمثواه-الأخير-(6)
تشييع-جثمان-نائب-البرلمان-فوزى-فتى-لمثواه-الأخير-(7)
تشييع-جثمان-نائب-البرلمان-فوزى-فتى-لمثواه-الأخير-(8)
تشييع-جثمان-نائب-البرلمان-فوزى-فتى-لمثواه-الأخير-(9)
تشييع-جثمان-نائب-البرلمان-فوزى-فتى-لمثواه-الأخير-(10)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة