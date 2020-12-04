اليوم السابع
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الجمعة، 04 ديسمبر 2020 07:10 م
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ألمانيا تؤكد ترحيبها بوجود القوات الأمريكية على أراضيها

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 06:02 م
ألمانيا تؤكد ترحيبها بوجود القوات الأمريكية على أراضيها المستشارة الألمانية ميركل
رويترز

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قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الجمعة إن ألمانيا سعيدة بما يبدو أنه اتفاق بين المشرعين الأمريكيين بخصوص وجوب إعادة النظر في القرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يوليو تموز بتخفيض القوات الأمريكية في ألمانيا.

وقال للصحفيين "كما هو واضح، لم نحصل على معلومات في أي وقت عن تخفيضات القوات التي أُعلنت في يوليو تموز، وبالتالي لا نستطيع القول ما هي الخطط (الخاصة بذلك) أو إن كانت هناك خطط".

وأضاف "لكننا سعداء بما يبدو أنه اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين في واشنطن على إعادة النظر في هذا القرار".

ومضى يقول "الجنود الأمريكيون محل ترحيب هنا. إنهم يسهمون ليس فقط في الحفاظ على أمن ألمانيا بل أمن أوروبا أيضا".

ووافق المشرعون الأمريكيون من الحزبين أمس الخميس على الصياغة النهائية لمشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي متضمنا نصا يؤيد استمرار وجود الجنود الأمريكيين في ألمانيا.


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