2020 عام الرياضة فى الغربية.. إنشاء 14 مبنى إداريا و16 ملعبا

الغربية – مصطفى عادل

شهدت محافظة الغربية خلال عام 2020 عددا من الإنجازات المختلفة وطفرة فى القطاع الرياضى والمشروعات الرياضية وإنشاء عددا من المشروعات الرياضية بنطاق المحافظة وإقامة أنشطة رياضية كبرى والمشاركة فى المبادرات الرياضية، فى عهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وعلى مدار العام تم تنظيم 25 مؤتمر ومهرجانات وقوافل إستفاد منها 2405 أشخاص، و25 دورة وبطولات رياضية إستفاد منها 7262 شابا، كما تم تنظيم 164 مشروعا رياضىيا استفاد منها 17239 مستفيدا، وتنظيم 117 ندوة استفاد منها 31471 شابا وفتاة، وتنظيم 110 فعالية شبابية استفاد منها 28783 شابا وشابة، بإجمالى 87160 شخصا.

وشهد عام 2020 تطوير البنية التحتية الرياضية لعدد من المنشآت الرياضية وإقامة منشآت رياضية بنطاق مراكز المحافظة، منها إنشاء 14مبنى إدارى و16 ملعب منجل، وتطوير 3 ملاعب ورفع كفاءة 5 مبانى إدارية.

وخلال العام حرصت المحافظة على تنمية المهارات والقدرات ودعم الإبتكار والإبداع وإستخدام التكنولوجيا، حيث تم تنمية مهارات العاملين بالديوان والمراكز والأحياء ومديريات الخدمات ووضع لائحة جديدة لمركز التدريب، ومصفوفات تدريبية جديدة، وتم تنظيم 2545 نشاطا متنوعا وبلغ عدد المتدربين 43129 شخصا بنظام أون لاين داخل القاعات.

كما تم تشكيل وتدريب فريق متطوعى الغربية من شباب المحافظة بعدد 150 متطوعا، وتدريب متدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذين للقيادة، وترسيخ منظومة القيم والأخلاق والهوية المصرية، وتشجيع العمل الجماعى والتطوعى وتعزيز قيم حقوق الإنسان وصون الحريات الأساسية.

كما تم تنظيم مبادرة صحوة لتكوين جيل وطنى واعى بقضايا بلده، ووضع 12 شاشة إلكترونية بشوارع مدن المحافظة لنشر الوعى وتعديل السلوك، وتكريم المتميزين وتحفيزهم لمواصلة التميز والعطاء من خلال 40 حفل تكريم، بالإضافة لتفعيل مشاركة المرأة فى العمل المجتمعى من خلال 151 فعالية شارك فيها 7929 سيدة وإطلاق مبادرة "معاً ضد العنف".

كما تم تفعيل مشاركة ذوى الهمم فى العمل المجتمعي، من خلال تنفيذ 6 فعاليات (مهرجان - احتفالية – دورى- مسابقة) بإجمالى مستفيدين 337، والمشاركة فى معرض صنع بأيدينا ضمن احتفاليات العيد القومى للمحافظة.