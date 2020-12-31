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وفاة نائب في الكونجرس الأمريكي بفيروس كورونا قبل أيام من أدائه اليمين الدستورية

الخميس، 31 ديسمبر 2020 01:00 ص
وفاة نائب في الكونجرس الأمريكي بفيروس كورونا قبل أيام من أدائه اليمين الدستورية النائب بالكونجرس
كتب- هاشم الفخراني

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توفي النائب المنتخب حديثًا في الكونجرس الأمريكي عن ولاية لويزيانا، لوك ليتلو، بعد مضاعفات تتعلق بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن متحدث باسمه.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس في وقت سابق من هذا الشهر أن ليتلو، الجمهوري البالغ من العمر 41 عاما، نقل إلى المستشفى بعد تشخيص إصابته بالفيروس، حيث جاءت وفاة ليتلو قبل أيام من أدائه اليمين الدستورية كعضو منتخب في مجلس النواب الأمريكي.

وقال الدكتور جي إي غالي، من مركز شريفبورت الطبي بجامعة لويزيانا، في تصريحات صحفية، إن ليتلو كان في حالة حرجة، ولكن ظهرت عليه بعض علامات التحسن، "لكنه عانى على ما يبدو من أزمة قلبية، لم تنفع معها جميع جهود الإنعاش".

 

 

 


الكونجرس الأمريكي

فيروس كورونا

وباء كورونا

نائب بالكونجرس

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