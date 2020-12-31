اليوم السابع
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وزير خارجية السودان: قواتنا المسلحة سيطرت على كل أراضى السودان

الخميس، 31 ديسمبر 2020 02:49 م
وزير خارجية السودان: قواتنا المسلحة سيطرت على كل أراضى السودان وزير خارجية السودان عمر قمر الدين
رويترز

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قال عمر قمر الدين وزير خارجية السودان في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن القوات المسلحة السودانية باتت تسيطر على كل أراضي البلاد مع استمرار التوترات الحدودية مع إثيوبيا المجاورة.

ووقعت اشتباكات في الأيام القليلة الماضية على الأراضي الزراعية في الفشقة، التي تقع ضمن الحدود الدولية للسودان لكن يستوطنها مزارعون إثيوبيون منذ فترة طويلة.

وكان قد قال مستشار رئيس وزراء السودان، جمعة كندة، إنه من حق الجيش الرد على الميليشيات الإثيوبية، موضحا أن الميليشيات الإثيوبية هي من فجرت الوضع على الحدود.

وأضاف مستشار رئيس وزراء السودان أن نظام الرئيس السودانى السابق عمر البشير صمت عن اقتحام إثيوبيا لحدودنا، متابعا: "نسعى للحل مع إثيوبيا ولكن مع الحفاظ على حدودنا".


السودان

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اثيوبيا

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عمر قمر الدين

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