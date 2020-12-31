وزير الصحة الفرنسى يستبعد أى إغلاق جديد ويرجح توسيع التدابير شرق البلاد فقط

كتب: أحمد علوى

استبعد وزير الصحة الفرنسى أوليفييه فيران فكرة حجر صحي جديد وإغلاق في فرنسا في الوقت الحالى، لكنه رجح توسيع فترة حظر التجول في مناطق شرق البلاد التي تعد الأكثر تضرر.

وكان مجلس الدفاع الفرنسي قد انعقد بإشراف الرئيس إيمانويل ماكرون لدراسة التدابير المحتملة للحد من انتشار فيروس كورونا، لكنه لم يعلن عن قرارات إضافية.

وحذر المسؤولين في منطقة الشرق المهددة بشكل خاص من انتعاش الوباء، وطلب رئيس بلدية نانسي، ماتيو كلاين "عدم الانتظار" لاتخاذ قرار بشأن إعادة إغلاق محلي على الأقل.

وقال كلاين خلال مقابلة مع إذاعة "أوروبا 1"، إنّ وزير الصحة أوليفييه فيران أبلغه بأن "هناك سيناريوهات عدة مطروحة على الطاولة، من بينها تدابير إغلاق محلية وإقليمية، وتشديد حظر التجول، وتأجيل القرارات حتى مطلع يناير.

علنت وزارة الصحة الفرنسية أمس الاربعاء عن تسجيل 26475 إصابة جديدة بفيروس كورونا و303 وفيات، في الـ24 ساعة الأخيرة، وأوضحت الوزارة في بياناتها اليومية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى 2600498، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 64381.