اليوم السابع
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وزير الداخلية السوداني يصدر قراراً بفصل 185 طالباً من الدفعة "70"

الخميس، 31 ديسمبر 2020 02:00 ص
وزير الداخلية السوداني يصدر قراراً بفصل 185 طالباً من الدفعة "70" طلاب سودانيون - ارشيفية
(وكالات)

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أصدر وزير الداخلية السوداني الفريق أول الطريفي إدريس دفع الله، بناءً على توصية من قيادة الشرطة، قراراً بفصل عدد 185 طالباً بالدفعة “70” من التدريب العسكري بكلية علوم الشرطة والقانون.

ويأتي القرار استنادًا على قرارات اجتماع عقد مساء أمس “الأربعاء” بكلية علوم الشرطة والقانون برئاسة نائب المدير العام، المفتش العام لقوات الشرطة، الفريق شرطة حقوقي خالد مهدي إبراهيم.

وضم الاجتماع، رئيس هيئة الشؤون الإدارية الفريق شرطة حقوقي الصادق علي إبراهيم، وعميد كلية علوم الشرطة والقانون اللواء شرطة د. محمد الفاتح إدريس، ومدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة اللواء شرطة د. عمر عبد الماجد وإدارة كلية علوم الشرطة والقانون وبعض قياداتها، وخلص الاجتماع برفع توصية بفصل عدد 185 طالباً من التدريب العسكري بكلية علوم الشرطة والقانون، لمخالفتهم قانون ولوائح وأعراف وتقاليد وإرث وسلوك الشرطة السودانية بما يشمل مخالفة لوائح كلية علوم الشرطة والقانون.

 

 

 


السودان

وزير الداخلية السوداني

الخرطوم

كلية الشرطة

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