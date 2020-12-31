والدة اللاعب محمد عبد الوهاب: تلقيت مكالمات كثيرة للاطمئنان على حالتى.. فيديو

الفيوم- رباب الجالي

قالت الحاجة نجاة والدة اللاعب الرحل محمد عبد الوهاب، لاعب النادي الأهلى، إنها تلقت العديد من المكالمات الهاتفية للاطمئنان على صحتها بعد انتشار خبر وفاتها على مواقع التواصل الاجتماعى، صباح اليوم، وكان على رأسهم الكابتن السيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، للاطمئنان على صحتى بعد انتشار هذا الخبر الكاذب.

وأكدت والدة اللاعب محمد عبد الوهاب فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن زيارة لاعبى النادى الأهلى الأخيرة لها، بينت لها مدى حرصهم جميعا على إدخال السرور عليها وعلى أسرة اللاعب الراحل محمد عبد الوهاب، قائلة "ربنا يسعدهم ويفرحهم على قد ما حاولوا يسعدونى، وكلهم بيحبوا محمد الله يرحمه وبيحبوا يسعدونى معاهم".

وتابعت، أن اللاعب الراحل محمد عبد الوهاب كان يمتلك العديد من المواقف الحلوة، وكان يجب الجميع، قائلة: "فضل ونعمة من ربنا حب الناس لنا ولمحمد، وكل أسبوع بروح لمحمد لزيارته فى قبره، وبقعد معاه واتسلى معاه وبعد كده أقرأ القآن له".

وأوضحت، أن تذكر الجمهور للاعب الراحل محمد عبد الوهاب والدعاء له يدخل السرور على قلبها كثيرا جدا، قائلا: "بفرح جدا لما بشوف حد لسه فاكر محمد عبد الوهاب ويدعى له، كل ما أروح القبر بشوف ناس داخله وخارجه تسلم عليه".