نائب فرنسى: إصلاح المعاشات التقاعدية سيكون موضوع حملة الرئاسة المقبلة

كتب: أحمد علوى

قال النائب الفرنسى رولان ليسكيور، إنه لن يتم إصلاح نظام التقاعد بحلول نهاية ولاية الرئيس الحالى إيمانويل ماكرون البالغة خمس سنوات، وسيصبح بعد ذلك موضوع الحملة الرئاسية المقبلة.

وأضاف النائب ذاته، "لا يبدو واضح بالنسبة لى أنه يمكن اعتماده بحلول نهاية فترة الخمس سنوات لماكرون، لا سيما لأن جدول أعمال الأشهر المتبقية محمل، بين الحاجة إلى إخراج الاقتصاد من المأزق، وتطعيم الجميع، والتصويت على تدابير اتفاقية المناخ للمواطنين وقانون المبادئ الجمهورية".

وأشار إلى أن الإصلاح الذى أراده إيمانويل ماكرون "كان يهدف بشكل خاص إلى ضمان حصول الجميع على تقاعد لائق، وسيكون ذلك جزءًا من مناقشات الحملة الرئاسية .

وعاد النقاش حول استئناف إصلاح نظام التقاعد، الذي تأجل بسبب أزمة فيروس كورونا ، إلى الظهور في أوائل ديسمبر في الأغلبية بعد أن اعتبر وزير الاقتصاد، برونو لو مير، أنه ينبغي أن يكون "أولوية مطلقة".

وأشار رئيس الجمعية الوطنية ريتشارد فيران أن هذا الملف سيشكل "إصلاحا أوليا ممتازا لفترة الخمس سنوات الثانية" لإيمانويل ماكرون، حال فوزه.