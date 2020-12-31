نائبة بايدن: سنضمن توزيع لقاحات كورونا بشكل عادل بعد تولينا الرئاسة

كتب محمد شعلان

أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، توزيع إدارة بايدن لقاحات كورونا بشكل عادل فور توليهم المنصب فى يناير القادم، وغردت كامالا هاريس على حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "بمجرد تولينا المنصب، سنضمن توزيع لقاحات COVID-19 بشكل عادل ومجانى".



كامالا هاريس على تويتر

ووجهت كامالا هاريس، نائبة بايدن، رسالة إلى مواطنى الولايات المتحدة حيال توزيع اللقاحات، قائلة، "لا يهم لون بشرتك أو المكان الذى تعيش فيه.. إذا كنت تريد لقاحا، فستتمكن من الحصول عليه".

كما وجهت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، رسالة إلى الأمريكيين بشأن لقاح فيروس كورونا المستجد، حيث غردت عبر حسابها الرسمى على تويتر، قائلة، "الحصول على لقاح كوفيد 19 سينقذ حياتكم.. لدى ثقة مطلقة فى علمائنا".

وأكدت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب أنها ستعمل فى إدارة بايدن على احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، وإعادة الطلاب بأمان إلى مدارسهم، مشيرة إلى ارتفاع حالات الإصابة والوفيات وصولها إلى مستويات قياسية بالولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.

وتلقت كامالا هاريس لقاح فيروس كورونا من موديرنا، يوم الثلاثاء، بعد تحدى الرئيس دونالد ترامب خلال الحملة الرئاسية بشأن عمل إدارته على التطعيمات، وقالت نائبة جو بايدن بينما أعدت الممرضة المسجلة باتريشيا كامينجز من المركز الطبي المتحد الإبرة: "حسنًا، لنفعل ذلك، كان ذلك سهلا شكرا لك، بالكاد شعرت به".

وكانت هاريس قد سافرت عبر نهر أناكوستيا إلى مركز طبى فى جنوب شرق واشنطن العاصمة - موطن العديد من مجتمعات الأقليات، حيث سألها مراسل في الغرفة عما إذا كانت قد تلقت لقاحها هنا عن قصد من أجل "تبديد المخاوف والضباب فى مجتمع الأقلية".