اليوم السابع
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منظمة إغاثة هولندية تعلن مقتل أحد موظفيها فى إقليم تيجراى الإثيوبى

الخميس، 31 ديسمبر 2020 02:12 م
منظمة إغاثة هولندية تعلن مقتل أحد موظفيها فى إقليم تيجراى الإثيوبى إثيوبيا - أرشيفية
رويترز

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قالت منظمة زوا الهولندية للأعمال الإنسانية إن أحد موظفيها قُتل في مخيم لاجئين في إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا حيث يقاتل الجيش قوات متمردة.
 
وذكرت المنظمة في بيان أمس الأربعاء أن الموظف، ويبلغ من العمر 52 عاما، قُتل في مخيم هيتساتس للاجئين. وعمل الموظف القتيل في المنظمة لعشرة أعوام وترك خلفه زوجة وسبعة أطفال.
 
ولم تذكر المنظمة اسمه أو أي تفاصيل تتعلق بمقتله.
 
وقال إدوين فيسر مدير البرامج في المنظمة في بيان "نؤكد ببالغ الأسى مقتل زميلنا خلال الصراع الذي دار في الآونة الأخيرة أثناء القيام بعمله لصالح زوا". ولم يذكر جنسية الضحية.
 
ولم يرد رضوان حسين المتحدث باسم لجنة الطوارئ التابعة للحكومة الإثيوبية والمكلفة بمتابعة الصراع في تيجراي على اتصال من رويترز، كما لم يرد على رسالة عبر تطبيق واتساب للتعقيب على مقتل موظف الإغاثة.

إثيوبيا

تيجراى

إقليم تيجراى

منظمة زوا الهولندية

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