اليوم السابع
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مش أحسن من اللى ماتوا.. ماذا قالت والدة اللاعب محمد عبد الوهاب بعد شائعة الوفاة

الخميس، 31 ديسمبر 2020 04:38 م
مش أحسن من اللى ماتوا.. ماذا قالت والدة اللاعب محمد عبد الوهاب بعد شائعة الوفاة والدة اللاعب محمد عبد الوهاب
الفيوم رباب الجالى

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قالت الحاجة نجاة والدة اللاعب الرحل محمد عبد الوهاب، لاعب النادي الأهلي، إنها بصحة جيدة، وبمنزلها بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، مشيرة إلى فوجئت بنشر "بوست" على موقع التواصل الاجتماعى بوفاتها، وتم التواصل معه لكنه لم يتراجع عن هذا الخبر لمدة يومين على التواصل.
 
وأكدت والدة اللاعب الراحل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنها لا تعلم شئ عن الخبر المنتشر بوفاتها، مؤكدة أنها تجلس بمنزلها وسط أبنائها وأحفادها، قائلة "الخبر زعل ناس بس أنا مش أحسن من اللى ماتوا، وابنى شاف الخبر منتشر ودخل على الصفحات ونفى الخبر وبدأ فى تهدئة المتابعين، وحزن جدا، وبدات فى تهدئته بعد هذه الشائعة.
 
 
وطمأنت الحاجة نجاة، المتابعون بأن صحتها جيدة ولا يوجد أى تعب لها، وأن كل ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعى كذب وتضليل، مناشدة بتحرى الدقة فى نشر الأخبار على تلك المواقع.
 

وفاه والده محمد عبد الوهاب

وفاه والده اللاعب محمد عبد الوهاب

اللاعب محمد عبد الوهاب

النادى الاهلى

الفيوم

اخبار الفيوم

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