محطتى مياه القرنة والبعيرات بالأقصر تحصلان على شهادة TSM الدولية للجودة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، اليوم الخميس، عن حصول محطتى مياة البعيرات والقرنة على التجديد الأول للشهادة العالمية للإدارة الفنية المستدامة TSM، والتى يتم منحها بعد التأكد من توافق جميع مراحل معالجة مياه الشرب وتطبيق شروط السلامة والصحة المهنية واختبارات منظومة التشغيل وإجراء سيناريو محاكاة التسرب لغاز الكلور.

وأكد رئيس شركة مياه الأقصر، فى بيان صحفى، أن جميع محطات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر تسعى إلى الحصول على تلك الشهادة لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين وتقديم مياه نقية وفق المواصفات المطلوبة والمعمول بها فى جمهورية مصر العربية، حيث أجرت لجنة فنية على مستوى إدارة فنيه عاليه التفتيش على محطة مياه الشرب بالبعيرات ومحطة القرنة لتأهيلهم للحصول على شهادة TSM الدولية.

وبدأت اللجنة بالتأكد التام من توافر المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة و معايير الصيانة ونظم التشغيل وشروط السلامة والصحة المهنية وتشمل هذه المعايير أنظمة العمل والورديات ومتابعة أخذ العينات والتحاليل المعملية للمياه وخطة العمل للموارد البشرية والتى تتمثل فى مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة TSM.

وتقدم اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، بالشكر للمهندس محمد عويس احمد مدير عام المياه وفريق TSMبالشركة، وأحمد حسن مدير إدارة القرنة والعاملين بالإدارة، كما شكر مسئولى المعامل والجودة والتشغيل والصيانة والسلامة والصحة المهنية والموارد البشرية العاملين بفريق TSM بالشركة وكل العاملين بمحطتى القرنة والبعيرات على الجهود المبذولة لاتمام النجاح.



احتفالية الحصول على على شهادة TSM الدولية للجودة



جانب من اختبارات الشهادة الدولية للجودة