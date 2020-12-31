محافظ بنى سويف يبحث إقامة مراكز تدريب على تكنولوجيا المعلومات

بنى سويف هانى فتحى

عقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف اجتماعا لبحث الموقف التنفيذى لما تم الاتفاق عليه فى اجتماعات وتنسيقات سابقة، فيما يتعلق باستراتيجية المحافظة لتنمية قطاع الاتصالات بالمحافظة التى تمتلك مقومات وبنية تحتية مميزة تؤهلها لنقلة نوعية فى القطاع الذى سيوفر فرص عمل ويدعم جهود الدفع بالاستثمار.

حضر الاجتماع الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والمهندس سامح الملاح رئيس مجلس إدارة المنطقة التكنولوجية، والعميد أحمد فاروق رئيس المنطقة وأحمد سعد مدير تشغيل المنطقة، كما حضر الاجتماع: محمد جبر معاون محافظ بنى سويف، والدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية، وداليا فيض الله مدير البوابة الإلكترونية ومدير المراكز التكنولوجية، ولمياء العربى مدير المجالس واللجان، وشيرين حسين مدير المكتب الفنى، والدكتور محمد خالد كلية حاسبات ومعلومات جامعة النهضة، والدكتور على سعد كلية حاسبات ومعلومات جامعة بنى سويف وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على الإجراءات اللازمة لتوقيع بروتوكول تعاون " فى أقرب وقت ممكن "لبدء التعاون الفعلى بين المحافظة والمنطقة التكنولوجية فى إقامة مراكز للتدريب على تكنولوجيا الاتصالات تستهدف الشباب والعاملين فى قطاعات الاستثمار، وذلك ضمن الخطوات العملية للنهوض بالقطاع، حيث ستكون البداية بتأهيل العنصر البشرى للعمل فى النقلة المحلية بالقطاع، وأيضا تصدير العناصر المميزة لدعم جهود الدولة بشكل عام.

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يتم تحت شعار وهدف طموح أن تكون بنى سويف من المراكز المصدرة للمبرمجين والعاملين المميزين فى تكنولوجيا الاتصالات.

وكلف المحافظ الوحدة الاقتصادية والمكتب الفنى بمتابعة العمل لإعداد البروتكول ومقومات وخطوات تنفيذه على أرض الواقع، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة منه، موجها كافة الجهات ذات الصلة بالتعاون مع فريق العمل المكلف لإنجاز المهام فى أسرع وقت ممكن.

وأكد المحافظ حرصه على استثمار كل المقومات المتوافرة بالمحافظة فى مختلف القطاعات ضمن إستراتجية عامة هى الأولى من نوعها للتنمية الاقتصادية المحلية للمحافظة،مؤكدا على أن قطاع الاتصالات فى مقدمة القطاعات التى أولتها الإستراتجية الاهتمام، لاسيما فى ظل توافر المقومات النوعية المميزة وذات التنافسية، خاصة مع المشروعات القومية التى حظيت بها بنى سويف خلال الـ 6 سنوات الماضية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما أشار محافظ بنى سويف إلى أن المنطقة التكنولوجية تعتبر أهم مقوم بالقطاع داخل المحافظة، حيث تضم مكونات مميزة، ساهمت بشكل واضح فى وضع بنى سويف على خريطة الاستثمار فى تكنولوجيا الاتصالات، لاسيما وأنها تضم منطقة مصانع، وأخرى للشركات، ومعامل للتدريب، ومركزا متكاملا لخدمة المواطنين وقاعة مؤتمرات تسع 160 فرداً ، وغيرها، وذلك كله كان محفزا لإجراء تعاونا متكاملا بين المحافظة والمنطقة ضمن خطة النهوض بالقطاع، وبهدف تعظيم الاستفادة من مشروع أنجزته الدولة من أجل تنمية شاملة ومستدامة بالصعيد.