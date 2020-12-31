لجان للمتابعة الميدانية خلال امتحانات نصف العام للإجراءات الوقائية فى القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، على ضرورة تفعيل دور المتابعة الميدانية داخل المدارس والإدارات المختلفة والالتزام بالشروط والتعليمات الخاصة بتنظيم وتفعيل المتابعة وتقويم الأداء؛ بهدف تحقيق معدلات الارتقاء بالأداء في المدارس والمؤسسات التعليمية أيام الإمتحانات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وكيل الوزارة، بحضور سماح إبراهيم وكيل المديرية، ومشاركة محمد الغرباوي من متابعة الوزارة، ولجان ضبط الأداء بالمديرية.

وشدد "الفيومى"، على لجان ضبط الأداء بضرورة النزول بأنفسهم وفريق العمل معهم إلى أرض الواقع إدارات ومدارس ولجان الامتحانات للتأكد من تنفيذ جميع تعليمات الوزارة ومن أهمها تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل لجان الامتحانات.

وأكد، علي ضرورة التنبيه علي إدارات المدارس باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ علي أمن وسلامة الطلاب والعاملين، ونشر الوعى الصحى بالمدارس، كما شدد على متابعة تنفيذ التباعد داخل لجان الامتحانات وأيضا ضرورة تعقيم اللجان قبل بداية الامتحان وبعده بصفة يومية، وضرورة تكثيف المتابعات أيام الامتحانات.

كما تفقد الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، مدرسة الفندقية ببنها، ورافقه خلال الجولة إيمان عبد الفتاح مديرة المدرسة؛ للاطمئنان علي سير العملية التعليمية داخل المدرسة، والتأكيد علي استعدادات المدرسة للامتحانات المقبلة.

وتفقد، المطاعم واللجان الإمتحانية والتجهيزات لاستقبال الطلبة للامتحانات، مشددا عليى ضرورة تعقيم اللجان قبل وبعد الامتحان والتهوية الجيدة للجان واتباع كافة الإجراءات الإحترازية لوقاية أبنائناالطلاب وحفاظا علي سلامتهم.