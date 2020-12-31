قبول 5 تظلمات والموافقة على طلب تقنين على أراضى الدولة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

ترأس الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، الاجتماع رقم (66) للجنة العليا للبت فى طلبات التقنين على أراضى أملاك الدولة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد، للمحافظة، ولمياء جلال المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة 83 ملفا ما بين طلبات جديدة وتظلمات، حيث تم قبول 5 تظلمات والموافقة على طلب تقنين جديد، ليصل إجمالى عدد الطلبات التى تمت الموافقة عليها "حتى الآن" إلى 2176 طلب تقنين، فيما بلغ إجمالى العقود التى تم تحريرها 1013 عقدا بواقع ( 739 مبانى و 274 زراعة)، وجار البت فى باقى الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.