طفل مارادونا يبدأ رحلة "علاج نفسى" بسبب وفاة والده.. وصحيفة: يبحث عنه فى نجوم السماء

كتبت ـ فاطمة شوقى

يخضع دييجو فيرناندو مارادونا، الابن الأصغر لأسطورة كرة القدم الأرجنتينى، دييجو أرماندو مارادونا، للعلاج لدى مختصين صحيين يساعدونه على تخطى الوقت الصعب الذى يمر به بسبب وفاة والده.

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أنه فى 25 نوفمبر توفى مارادونا عن عمر يناهز 60 عاما فى منزله فى حى أندريس الخاص فى بلدة تيجرى، وأحدث رحيله ضجة فى جميع أنحاء العالم ويشهر أحباؤه بحزن شديد وخاصة أطفاله.

وأكد المحامى ماريو بودرى، الصديق الحالى لحبيبة مارادونا السابقة فيرونيكا أوجيدا، أن "دييجو ذو ال 7 سنوات، يخضع للعلاج لدى المختصين صحيين يساعدونه فى هذا الوقت العصيب، فلديه معلم نفسانى ودراسة فى إيزيزا تقدم لها الدعم ويقومون بكل العلاج".

وأشار المحامى أيضًا إلى أن الطفل يفتقد والده ولا يقوم إلا بالأنشطة التى شاركوها سابقًا: "بالنسبة لدييجيتو، لم يكن دييجو نجم كرة القدم، ولكن ببساطة والده، إنه يريد أن يلعب معه الجهاز اللوحى ويجعل دييجو جالسًا على كرسى يرمى الكرة بيده، ابحث عن دييجو، وليس الشخص الذى نعرفه جميعًا".

ثم أوضح أن ديجيتو فرناندو يتذكر دائمًا نجم كرة القدم، خاصة عندما يحل الظلام "فى الليل، عندما نذهب إلى الميدان، يأخذنى للخارج ويقول "لنخرج". يبدأ فى النظر إلى نجوم السماء بحثًا عن والده. وعندما يكون الجو غائما، يقول "هناك غيوم، أبى لا يستطيع الاعتناء بى".