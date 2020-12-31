ضبط 850 عبوة لحام مواسير بلاستيكية وسباكه مجهولة المصدر بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه بناءاً على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تم تشكيل لجنة من جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية ومحمد عثمان وشربف سعد المفتشين بالمديرية، لمتابعة الأسواق وضبط المخالفات لخدمة المواطنين.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم ضبط أحد مخازن كيماويات والأدوات الصحية لحيازته 850 عبوة لحام مجهولة المصدر بإجمالى وزن نصف طن مجهولة المصدر، حيث تحرر عن ذلك المحضر رقم 14085 جنح ضد "ا ف ح" وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

وكانت قد شنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر برئاسة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالمحافظة، حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى وإدارة شرطة المسطحات، حيث يأتى ذلك تنفيذا لقرار المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بشأن استمرار الحملات لتنقية الأسواق ومتابعة مدى التزام المطاعم والأنشطة الأخرى بالقرارات الوزارية، وأسفرت الحملة عن التحفظ على محتويات ثلاجة بالكامل تضم مصنعات لحوم وبانيه وخضروات مجمدة وتم التحفظ على كمية تصل إلى 3 طن بسبب سوء التخزين مما أدى إلى تغير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحضر القضائى اللازم بمعرفة مفتشى التموين بالحملة ضد "ص.ا.س" صاحب الثلاجة، كما تم التحفظ على 43 كيلو جرام لحوم بينها لحوم معدة للطبخ بأحد المطاعم، حيث تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وجارى تحرير المحاضر القضائية اللازمة بمعرفة مفتشى التموين.