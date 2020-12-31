اليوم السابع
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الخميس، 31 ديسمبر 2020 04:22 م
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ضبط 582 كيلو لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمى بالإسكندرية

الخميس، 31 ديسمبر 2020 04:13 م
ضبط 582 كيلو لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمى بالإسكندرية حملة مكبرة بالاسكندرية
الإسكندرية ـ جاكلين منير

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شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، حملة مكبرة تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق أحياء الثغر، قام اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد المحافظة صباح اليوم بحملة مكبرة بنطاق حى العامرية أول برئاسة اللواء حسام الشيخ رئيس الحى. 
 
وأكدت محافظة الإسكندرية فى بيان لها اليوم، أن الحملة توجهت إلى شارع قسم شرطة العامرية أول وخلالها تم التفتيش على عدد 2 جزارة وإغلاق مطعم لحين تنفيذ ملاحظات اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد المحافظة بضرورة الإلتزام بالنظافة العامة، والتخلص من كافة المنتجات الغير صالحة للطهى حفاظا على سلامة المواطنين، وتم التحفظ على كمية من اللحوم لفحصها والتأكد من سلامتها.
 
وفى سياق متصل، تم التحفظ على 50 كيلوا لحوم فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمى، و532 كيلو لحوم مجهولة المصدر وتم تحرير  محضر بها، وذلك بأحد المطاعم الخاصة بالمأكولات البدوية، بنطاق الحى.
 
وشدد السكرتير العام المساعد بالمحافظة على المطاعم والمحال التجارية ومحلات الجزارة بضرورى الإلتزام الإجراءات الإحترازية، والنظافة العامة حرصا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف، والتأكد من صحة التخزين  لسلامة المنتج، واخيرا تم رفع الإشغالات والتحفظ على عدد من المضبوطات التى تشغل حرم الطريق العام.
 
جاء ذلك بحضور ومعاونة الجهات المختصة المتمثلة فى "الطب البيطرى، مديرية الشئون الصحية، الإدارة العامة للرصد البيئى بالمحافظة، جهاز حماية المستهلك، الأمن الصناعى، إدارة الرخص، إدارة إشغال الطريق، مديرى وممثلى الإدارات المعنية بالحى".
 
 
 
السكرتير المساعد
الحملة أثناء فحص المنتجات

المضبوطات
المضبوطات

حملة مكبرة بالاسكندرية
حملة مكبرة بالإسكندرية

 


الاسكندرية

السكرتير المساعد للاسكندرية

لحوم فاسدة

سلع مجهولة المصدر

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