اليوم السابع
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الخميس، 31 ديسمبر 2020 02:49 م
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صيادلة القليوبية تعلن إصابة 20 صيدلانيا بكورونا فى المحافظة وتشكل غرفة طوارئ

الخميس، 31 ديسمبر 2020 02:31 م
صيادلة القليوبية تعلن إصابة 20 صيدلانيا بكورونا فى المحافظة وتشكل غرفة طوارئ الدكتور مجدي ثابت نقيب الصيادلة بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور مجدي ثابت، نقيب صيادلة القليوبية، إصابة 20 صيدلانيا بفيروس كورونا خلال الموجه الثانية لفيوس كورونا، مشيرا إلى أن المصابين يخضعون للعزل المنزلي وكلهم يتبعون القطاع الخاص، موضحا أن جميع الحالات المصابة خفيفة ومتوسطة ولا تعانى أعراض صعبة للفيروس.

وأكد "ثابت" لـ "اليوم السابع"، أن النقابة شكلت غرفة عمليات مركزية لتابعة جميع الحالات المصابة من خلال الهاتف المحمول، أو جروب "الواتس أب"، لتوفير كافة الأدوية اللازمة والقضاء على كافة المشكلات التى تواجه الصيادلة المصابون، مشيرا إلى أن لنقابة وضعت برنامجا تعمل من خلال حتى لا تدع حالات الإصابة الوصول إلى الحالة الحرجة.

وأوضح، أن النقابة حرصت منذ بداية الموجة الثانية لفيروس على توفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية المعتمدة ببروتوكول وزارة الصحة، لتقديمها للصيادلة المصابون بالمحافظة، إلى جانب العمل على تقديم الدعم المعنوى لكافة المصابون حيث أنه يعتبر من أهم جوانب العلاج لهذا الفيروس.

وأشار نقيب صيادلة القليوبية، إلى أن الصيادلة عنصر أساسي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فعندما يشعر المريض بالأعراض يقصد أقرب صيدلية للمشورة الطبية.

في وقت سابق، دشنت النقابة مبادرة "أحنا أقوى"، لتوفير مستلزمات الوقاية لفرق العمل بالمستشفيات، خاصة مستشفيات العزل والصيادلة العاملين في الصيدليات المختلفة، ضمن خطة النقابة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.


صيادلة القليوبية

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كورونا

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