روسيا تعلن تسجيل معدل التضخم 4.9% لعام 2020

كتب أحمد عرفة

أعلنت دائرة الإحصاء الحكومية الفدرالية الروسية "روستات" أن معدل التضخم في البلاد وفقا للبيانات الأولية بلغ 4.9% حتى نهاية 2020، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك للمواد الغذائية في شهر ديسمبر بنسبة 1.5 %، فيما بلغ نمو المنتجات غير الغذائية 0.4 %، مقارنة بشهر نوفمبر 4.8 % على أساس سنوى.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضحت دائرة الإحصاء الحكومية الفدرالية الروسية، ارتفاع أسعار الخدمات فى ديسمبر بنسبة 0.4%، مقارنة بشهر نوفمبر وبنسبة 2.7 % على أساس سنوى، لافتة إلى أن معدل التضخم فى أسعار المواد الغذائية فى روسيا لعام 2019 بلغ 2.6 %.

وأكدت دائرة الإحصاء الحكومية الفدرالية الروسية أنه سيتم الإعلان عن البيانات النهائية لمؤشر أسعار المستهلك حتى نهاية ديسمبر 2020، فى 12 يناير 2021.