رئيس جامعة القناة: منع دخول الطلاب بداية من السبت واستكمال الدراسة أون لاين

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، إنه شارك فى الاجتماع الطارئ للمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى وبحضوره، وتقرر استكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد اعتبارًا من بعد غدًا السبت، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول.

وأضاف، رئيس جامعة قناة السويس، أنه تقرر أيضًا تأجيل الامتحانات بكافة أنواعها "العملية والشفوية والنظرية" لما بعد إجازة نصف العام، مشيرًا إلى أن الجامعة تعلن تأييدها التام لقرارات مجلس الوزراء الحكيمة لما يؤدى إلى طمأنة الطلاب وأهلهم، وحماية للشعب المصرى بوقف التجمعات بداخل الجامعات التى تُعتبر أكبر مكان فى الدولة تحدث به تجمعات بشكل يومي، وبخاصة بداخل المدرجات وقاعات الدرس.

وأكد الدكتور أحمد زكى، وقف جميع الأنشطة الطلابية فيما عدا الأنشطة أونلاين التى تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب لاستمرار التواصل بين الطلاب.