اليوم السابع
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رئاسة شئون الحرمين: تطهير الصفا والمروة كل أسبوع.. صور

الخميس، 31 ديسمبر 2020 07:26 م
رئاسة شئون الحرمين: تطهير الصفا والمروة كل أسبوع.. صور الصفا والمروة
كتب هيثم سلامة

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في إطار خدماتها إلى المعتمرين وتقديم رعاية كاملة لزوار المسجد الحرام، ذكرت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى على أنه يتم تطهير جبلى الصفا والمروة بشكل دوري مرة كل أسبوع.

تطهير الصفا والمروة (1)
 
تطهير الصفا والمروة (3)
 

وأضافت الرئاسة العامة لشئون الحرمين عبر موقعها الإلكترونى، أنه يأتي ذلك وفق خطة العمل المعدة لتطهير المسجد الحرام وساحاته ومرافقه، بهدف رفع مستوى التطهير بدرجة عالية من الدقة وبصورة مميزة.

تطهير الصفا والمروة (4)

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد الودعاني، أنه يتم تطهير الجبلين بأدوات ومواد خاصة بالمسجد الحرام، ويقوم بذلك فرقة متخصصة بالعناصر المعمارية، يتمثل عملها في متابعة وضع جبلي الصفا والمروة بشكل يومي لإزالة الملاحظات، وتنظيف الزجاج المحيط بجبل المروة وإزالة ما يعلق من آثار الغبار وغيرها.

تطهير الصفا والمروة (5)

واختتم الودعاني، أن هذه الخدمات تتم بمتابعة مستمرة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، داعيًا الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده خير الجزاء على جهودهما ودعمهما الدائم للحرمين الشريفين.

تطهير الصفا والمروة (2)

 


شئون الحرمين

رئاسة شئون الحرمين

الصفا والمروة

تطهير الصفا والمروة

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