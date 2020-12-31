حصاد الغربية 2020.. تدريب 43 ألف موظف فى تنمية المهارات والقدرات

الغربية عادل ضرة

حرص الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، على مدار عام كامل على تدريب وتطوير وتنمية مهارات وقدرات العاملين فى مختلف الإدارات بالمحافظة وخارجها، وذلك انطلاقاً من رؤية المحافظة بأن العامل البشرى هو أهم مورد من موارد محافظة الغربية.

فتم تشكيل مجلس إدارة جديد لمركز التدريب ووضع لائحة جديدة للمركز تتناسب مع استراتيجية المحافظة، وضع مصفوفات تدريبية جديدة لتدريب العاملين بالديوان والمراكز التابعة له على التحول الرقمى واللغات وفنون الإدارة والتواصل وإدارة الوقت والأزمات، وذلك بهدف تزويدهم بالمعلومات والمهارات التى تؤدى إلى زيادة معدلات الأداء فى العمل وتمكينهم من القدرة على استخدام التقنية الحديثة وما يُسْتَجد من فنون العمل وأساليبه.

وعقدت المحافظة دورات تدريبية للعاملين وفئات المجتمع المختلفة فى مركز التدريب بديوان عام المحافظة وكذلك مشاركة بعض العاملين فى الديوان فى دورات لتنمية القدرات خارج المحافظة، فتم عقد 2545 نشاطا تدريبيا بالتنسيق بين مركز التدريب بديوان عام المحافظة ومديريات (الشباب والرياضة، الصحة، التربية والتعليم، التنظيم والإدارة، القوى العاملة، الثقافة والأوقاف) وكذلك المجلس القومى للمرأة وجهاز شئون البيئة، شارك بهم 43129 متدربا من العاملين بالمحافظة.

وإيماناً بدور الشباب فى المجتمع، حيث أنهم مستقبل الدول وهم القوى التى تُحرِّك المجتمع، فهم أساس التغيير والقوة القادرة على إحداثه، كان الاتجاه لتدريب الشباب على استخدام التقنيات الحديثة وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المتاحة، بالإضافة إلى أهمية المهارات التى تتعلق بقدرات الاتصال والتفكير والابتكار، وقدرات تقديم الحلول للمشكلات والعمل كفريق وللاستفادة من قدراتهم وشغفهم للمساعدة فى تحقيق رؤية مصر 2020، تم تشكيل فريق متطوعى الغربية من شباب المحافظة، حيث تم اختيار 150 شابا وفتاة من خيرة شباب المحافظة بعد المرور بمجموعة من الاختبارات والمقابلات الشخصية.

وتم عقد دورات تدريبية مختلفة لهم حيث تلقى 40 عضوا من الفريق 2 دورة عن تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وقام الفريق بعمل فيديوهات لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، تلقى 24 عضوا من الفريق دورة إعداد القيادات الشبابية شباب يبنى مصر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وتم تدريب 55 عضوا من الفريق على ثلاث مراحل من برنامج إعداد القيادات الشبابية بإجمالى (72 ساعة تدريبية تم تنفيذه على ثلاث مراحل، شملت تقديم محاضرات وورش عمل فى (التخطيط الاستراتيجى - البرمجة اللغوية والعصبية - مهارات العرض - التفاوض والإقناع – مهارات الاتصال - لغة الجسد – كتابة المبادرات - إعداد دراسة الجدوى - مهارات القيادة - مهارات إدارة الوقت - مهارات العمل الجماعى وتكوين فرق العمل - صنع واتخاذ القرار - حل المشكلات وإدارة الأزمات - تحليل الشخصيات والتعامل معها - مهارات إعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية - التفكير الإبداعي) وذلك من خلال متخصصين فى التدريب من أساتذة الجامعة واستشاريين التدريب.

وفى ذات السياق، استمرت المحافظة فى تشجيع الشباب ومحاولة دمجهم مع جميع القيادات بالمحافظة، فتم وضع برنامج معايشة مكثف لـ3 من متدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين داخل المحافظة على مدار شهر كامل، تم خلاله التدريب العملى ومعرفة جميع الأنشطة والإنجازات والإجراءات التى تتم داخل المحافظة وبالمجالس والمدن والأحياء ومديريات الخدمات من ( معايشة فى معظم الإدارات بالديوان، زيارة المشروعات المرشحة للافتتاح الرئاسي، زيارة المشروعات الخدمية والاستثمارية التى تقوم بها المحافظة، حضور الاجتماعات التنسيقية بالمحافظة، المشاركة فى حملات لرفع الإشغالات، تنظيم لقاءات مع فرق متطوعى الغربية لتبادل الخبرات)، وكذلك تم تكليف المتدربين ببعض التكليفات لمراجعة وإبداء الرأى فى ( بعض المبادرات - بروتوكولات التعاون بين المحافظة والجهات الأخرى – استبيان استطلاع رأى العاملين بالديوان – منظومة الشكاوى).

واستكمالاً لدور المحافظة البنَّاء فى تكوين قاطرة من خيرة شباب المحافظة للنهوض بمستقبلها، تم تنظيم مبادرة "صحوة" والتى تهدف لتكوين جيل وطنى واعى بقضايا بلده ويساهم بشكل فعَّال فى رفع الوعى لدى النشء والشباب فى محافظة الغربية من خلال منظومة تدريبية وتثقيفية مخططة بأسلوب علمى يعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة، كما تهدف المبادرة إلى تعزيز مفهوم الوطنية وغرس قيم الولاء والانتماء والعمل الجماعى لدى النشء والشباب بمحافظة الغربية عن طريق ( تعزيز الوعى بالمسئولية الفردية والجماعية نحو المجتمع وتحسينها، ترسيخ مفهوم القدوة لدى النشء والشباب، إبراز الخدمات الحكومية وجهود الدولة فى التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، تنمية مهارات ورفع قدرات النشء والشباب للمساهمة فى تحقيق رؤية مصر 2030، تعزيز دور الإعلام ورفع مستوى الوعى بقضايا المجتمع والتحديات المعاصرة، مواجهة الشائعات، تصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة، تشجيع الثقافة والفنون، نشر الرياضة وتبنى الأفكار الإبداعية وتعظيم الاستفادة منها).

وقام المحافظ بتكريم المتميزين فى المحافظة، حيث تم تكريم (المتفوقين رياضياً، المتميزين علمياً، ذوى الهمم، أوائل الدورات التدريبية فى مختلف المجالات، أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، أوائل الدبلومات الفنية، أوائل الجامعات وأسر الشهداء) وذلك لتشجيعهم وتحفيزهم على مواصلة التميز والعطاء.

وحرصاً على التواصل مع المواطنين وتوعيتهم بالقضايا المختلفة تم وضع 13 شاشة إلكترونية فى شوارع كافة مدن المحافظة، حيث تم استخدام تلك الشاشات فى توعية المواطنين بمخاطر فيروس كورونا وأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد منه، تهنئة المتميزين والمكرمين والفائزين بجوائز وبطولات محلية وعالمية، التوعية بمخاطر الهجرة غير المنتظمة (مراكب النجاة)، تحفيز المواطنين للمشاركة فى انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب والعديد من القضايا الأخرى التى تهم المجتمع.

كما أن المرأة تشكل نصف المجتمع وتقوم بتنشئة النصف الآخر، ولدورها الكبير فى كافة مجالات العمل فى المحافظة، كان لابد من تفعيل مشاركة المرأة فى العمل المجتمعى عن طريق القيام بمجموعة من الأنشطة المتنوعة والتى بلغ عدده 151 نشاطا مختلفا من (ندوات، تدريبات، دورات ولقاءات تكريمية)، شارك بها أكثر من 7929 سيدة، كما تم إطلاق مبادرة معاً ضد العنف ضمن حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر 2020، تحت رعاية السيد اللواء وزير التنمية المحلية، وشملت الحملة تكريم المحافظ للقيادات النسائية المتميزة بالمحافظة ودورات تدريبية وورش عمل وزيارات توعوية للسيدات بالقرى.

وحرصاً على الاستفادة من قدرات ذوى الهمم ودمجهم بالمجتمع، تم تنفيذ 6 فعاليات (مهرجان - احتفالية – دوري- مسابقة) بإجمالى عدد مشاركين 337 من ذوى الهمم، وكذلك شارك مجموعة من ذوى الهمم فى معرض صنع بأيدينا ضمن احتفاليات العيد القومى للمحافظة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي.