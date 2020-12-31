حزب المستقبل التركى: اللقاح والانتخابات المبكرة ضرورة للبلاد فى العام الجديد

كتب أحمد عرفة

أكد حزب المستقبل التركي، أن اللقاح والانتخابات المبكرة ضرورة للبلاد في العام الجديد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وتركيا باتت أكبر سجن للصحفيين، بعد أن تجاوزت ممارسات نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد الصحفيين في 2020 حدود بلاده، وبات يلاحق الباحثين عن الحقيقة بغض النظر عن جنسياتهم، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

من جهته، كشف الصحفي التركي والنائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري، باريش ياركداش، أن النظام الحاكم في بلاده اعتقل 81 صحفيًا وقدّم 491 صحفيًا للمحاكمة خلال العام المنتهي؛ حكم على 36 منهم بالسجن 143 عاماً وستة أشهر.