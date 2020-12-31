حبس سائق توك توك حرق سيارة اصطدمت به فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قرر المستشار أحمد البنا رئيس النيابة العامة ببندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار الدكتور سالم حجازى المحامى العام لنيابات المنوفية ، والمستشار علاء الازرق رئيس النيابة الكلية، حبس سائق توكتوك حرق سيارة اصطدم مستقلها به، بميت خاقان بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكان سائق توكتوك أشعل النار بسيارة فى ميت خاقان بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، بعد أن اصطدمت بالتوكتوك، تم تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد من وصول بلاغا قيام سائق توكتوك بحرق سيارة بميت خاقان .

على الفور قرر اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، واللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة المقدم أحمد عرفة رئيس مباحث قسم شرطة شبين الكوم، وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة وتم ضبط المتهم، وتم تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.