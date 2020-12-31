اليوم السابع
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جامعة بنها تمنح العاملين إجازة بالتناوب لمواجهة كورونا.. تعرف على المستحقين

الخميس، 31 ديسمبر 2020 05:01 م
جامعة بنها تمنح العاملين إجازة بالتناوب لمواجهة كورونا.. تعرف على المستحقين الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، قرارا بمنح العاملين بالإدارة العامة بالجامعة ووحداتها وكلياتها إجازة بالتبادل على دفعتين (بواقع 50% من قوة العمل) وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية، التي اتخذتها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد رئيس جامعة بنها، على ضرورة تواجد القيادات الإدارية بصفة مستمرة لمراعاة صالح العمل مع عدم الإخلال بالمهام الوظيفية المكلف بها أى من العاملين أو الإدارات وفقا لمقتضيات حاجة العمل والصالح العام طبقا لما تقدره السلطة المختصة بكل وحدة من وحدات الجامعة.

وقال رئيس جامعة بنها، إن القرار لا يسرى على جميع العاملين بالوحدات التالية : "المستشفيات الجامعية (عدا الإداريين)، وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكليات، مشاريع ictp والتي تتمثل في (البوابة الإلكترونية - التعليم الإلكتروني - شبكة المعلومات الرقمية - نظم المعلومات الإدارية)".

كما لا يسري القرار أيضا على العاملين فى الإدارة العامة للأمن الجامعى والدفاع المدنى، والإدارة العامة للشئون الهندسية، الإدارة العامة للشئون الطبية، وعمال الخدمات المعاونة بجميع وحدات الجامعة.


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اخبار جامعة بنها

فيروس كورونا

الإجراءات الوقائية لجامعة بنها

اجازة بالتناوب

تخفيض قوة العمل بجامعة بنها

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