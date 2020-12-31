اليوم السابع
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تونس تشهد رقمًا قياسيًا جديدًا فى عدد الإصابات اليومية بكورونا

الخميس، 31 ديسمبر 2020 11:43 ص
تونس تشهد رقمًا قياسيًا جديدًا فى عدد الإصابات اليومية بكورونا كورونا فى تونس - أرشيفية
وكالات

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سجلت تونس 2414 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 50 وفاةً خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغت 137216 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 4620 وفاةً.


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