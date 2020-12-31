تونس تشهد رقمًا قياسيًا جديدًا فى عدد الإصابات اليومية بكورونا

سجلت تونس 2414 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 50 وفاةً خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغت 137216 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 4620 وفاةً.
تونس تشهد رقمًا قياسيًا جديدًا فى عدد الإصابات اليومية بكوروناالخميس، 31 ديسمبر 2020 11:43 ص
كورونا فى تونس - أرشيفية
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سجلت تونس 2414 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 50 وفاةً خلال الساعات الـ24 الماضية.
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