تونس تشهد رقمًا قياسيًا جديدًا فى عدد الإصابات اليومية بكورونا

وكالات

سجلت تونس 2414 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 50 وفاةً خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغت 137216 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 4620 وفاةً.