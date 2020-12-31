تعرف على إنجازات كفر الشيخ فى إنشاء الطرق والكبارى فى عام 2020

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت محافظة كفر الشيخ خلال عام بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،جهداً كبيراً فى انجاز ملف الطرق، وتنفيذ الخطة الاستثمارية بالمحافظة خلال العام الحالى 2020 م ، فنفذت مديرية الطريق 78 طريق بتكلفة 80 مليون جنيه و128 ألف جنيه ،ونفذت هيئة الطرق رصف 4 طرق بتكلفة 563 ألف جنيه وتم الانتهاء من 12 طريق من 19 طريق تربط الطرق الفرعية بالطريق الرئيسية لتعظيم الاستفادة منها ، وتخدم كثافة سكانية عالية بتكلفة 210 مليون جنيه.

وجارى العمل فى 91 طريق" طرق محلية" بتكلفة اجمالية 136.300 مليون جنيه، وجارى العمل فى 57 طريق"طرق داخل المدن ومداخل القرى" بتكلفة اجمالية 124.92 مليون، وجارى العمل فى تركيب انترلوك بمراكز ومدن"سيدى غازي-فوه-مطوبس" بتكلفة اجمالية 3.720 مليون جنية، وجارى العمل فى 25 طريق بتكلفة إجمالية 2 مليار جنيه تقريباِ منها استئناف الأعمال بطريق كفر الشيخ / دسوق (المزدوج 10كم) المرحلة الأولى بعد توقف أكثر من عشر سنوات، بتكلفة مليار و26 مليون جنيه، وجارى العمل فى محور سعد زغلول وصبرى القاضى بتكلفة تصل إلى حوالى 13 مليون جنيه

تم الانتهاء من تنفيذ إنشاء ورصف طريق رافد ابو الروس / فوه / مطوبس والأعمال الصناعية (الكباري) مرحلة أولى بطول 15 كم بنسبة تنفيذ 100% بتكلفة 412 مليون جنية،وجارى إنشاء ورصف طريق رافد ابو الروس/ فوه/مطوبس ،والاعمال الصناعية (الكبرى) بطول 16كم بنسبة تنفيذ 40 % بتكلفة إجمالية 575 مليون جنيه.

كما تم تنفيذ 6 كبارى بتكلفة 48 مليون جنيه، وهى كوبرى على مصرف كتشنر كيلو 23.6 الحامول ،و كوبرى على مصرف الغربية الرئيسى الكيلو 36.2 الحامول ،وكوبرى على ترعة الشراقوه الكليو 1.100 الحامول ،وكوبرى أمام قرية المناوفة الكيلو 37.200 الحامول ،وكوبرى مشاة 3 على ترعة المنصور أمام قرية عبد اللطيف سرور،وكوبرى مشاة 2.5 على ترعة زيل القاصد.

أما جهاز تعمير الساحل الشمالي، ويشرف على 4 طرق جارى العمل بها "أعمال رصف + كبارى سطحية وعلوية) بتكلفة إجمالية مليار و 15 مليون جنيه، ونفذت هيئة الطرق 3 كبارى بتكلفة 100 مليون جنيه،وهى كوبرى الشيخ مبارك ،وكوبرى على ترعة الرشيدية ،وكوبرى على مصرف زغلول.