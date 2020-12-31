تطهير 100 مؤسسة حكومية و90 قرية وعزبة ودور العبادة بمركز المحلة

الغربية - عادل ضرة

شهدت قرى مركز المحلة أكبر حملة تطهير فى ظل اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية للحد من خطورة انتشار فيروس كورونا المستجد تحت إشراف اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، حيث شملت أعمال التعقيم والتطهير مقرات الوحدات المحلية 16 وحدة محلية و100 مؤسسة حكومية ومكاتب خدمة المواطنين ومنها مكاتب البريد والوحدات الصحية والصحة البيطرية والشئون الاجتماعية والبنوك والشهر العقارى والجمعيات الزراعية والمدارس.

كما شملت عمليات التعقيم والتطهير شوارع وميادين 90 قرية وعزبة بمختلف أنحاء مركز المحلة َودور للعبادة وواجهات المحلات ومداخل المنازل وأماكن الأسواق ورفع القمامة.

بالتضامن مع مؤسسات المجتمع المدنى فى أعمال تعقيم وتطهير للعديد من شوارع مدينة المحلة ومؤسساتها الحيوية ومواقف السيارات ومكاتب خدمة المواطنين والمصالح الحكومية.

تعقيم أحد شوارع الغربية

تعقيم مدرسة

تطهير أحد دور العبادة