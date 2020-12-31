تسليم مظاريف امتحانات الصفين الرابع والخامس الإبتدائى بالأقصر الأزهرية

الأقصر – أحمد مرعى

سلم الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، صباح اليوم الخميس، لمديرى الإدارات التعليمية ( الأقصر – القرنة – أرمنت – إسنا شرق – إسنا غرب ) المظاريف الخاصة بأسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام 2020 /2021 م للصفين ( الرابع والخامس ) الابتدائى والتى ستنطلق بعد غد السبت 2 يناير، وتم التأكيد على تعريف كل مسئول بمهامه ومسئولياته وأن يؤديها على أكمل وجه متبعًا فى ذلك التعليمات واللوائح والقوانين الصحيحة.

كما عقد رئيس المنطقة اجتماعاً بمديرى الإدارات وبحضور أحمد عبادى أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب والشيخ عبدالله صالح أحمد رضوان مدير التعليم الابتدائى ومحمد بكرى مدير إدارة الامتحانات، وناقش رئيس منطقة الأقصر الأزهرية، خلال الاجتماع، تعليمات الإدارة المركزية للامتحانات بشأن الأمور الواجب مراعاتها بداية من تسلم الأوراق من إدارة الامتحانات بالمنطقة وحتى انتهاء أعمال الامتحانات.

وشدد الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، على إنشاء غرفة عمليات خاصة بامتحانات النقل بكل إدارة تعليمية والتواصل اليومى معها وتذليل كافة العقبات وضرورة توفير الوسائل الوقائية والإجراءات الاحترازية؛ وكيفية التعامل مع أى أخطاء يمكن أن تحدث مع الحرص على أن تمر الامتحانات فى هدوء ومراعاة مصلحة الطلاب.

وكانت قد أجريت القرعة العلنية لاختيار الأعضاء المشاركين فى أعمال لجنة النظام والمراقبة للشهادتين الابتدائية والإعدادية بمنطقة الأقصر الأزهرية، حيث تم تشكيل اللجنة برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد ابراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، ووكيلا المنطقة العربى والثقافى وأعضاء الشئون القانونية والتفتيش المالى والإدارى ومدير الإمتحانات ومديرى المراحل التعليمية.

من جانبه، أكد محمد بكري، مدير الامتحانات بالمنطقة، أن قواعد الاختيار تمت على أن تكون نسبة 50% للأعضاء الجدد و50% للأعضاء ذوى الخبرة، أما اختيار رئيس الكنترول ووكيله ورئيس الحجرة ومسئول الحاسب الآلى عن طريق اللجنة بدون اقتراع، بشرط أن يكون لهم الخبرة فى أعمال الكنترول لمدة لا تقل عن عامين، موضحاً أنه يجب على الذين وقع عليهم الاختيار عن طريق القرعة العلنية الالتزام بالضوابط المقررة للمشاركة فى أعمال الكنترول، والتى من أهمها: عدم وجود أقارب لهم حتى الدرجة الرابعة بكنترولات الشهادات المشاركين بها، وألا يكون مُحالاً للتقاعد هذا العام، وأن تكون لديهم الكفاءة والقدرة على تحمُّل العمل تحت ضغط، والمشاركة الفعالة.