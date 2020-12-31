تركى آل الشيخ يهنئ العرب بالعام الجديد: ربنا يجعلها سنة فرح وتحقيق الأمنيات للجميع

كتب محمد تهامى زكى

هنأ المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادى ألميريا الأسبانى، الشعب العربى بالعام الجديد 2021، متمنيا أن يكون خاليا من الأوجاع والأحزان، وأن تكون سنة فرح وسعادة وتحقيق الأمنيات.

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه على "تويتر": "اليوم الخميس هو يوم النهايات، نهاية أسبوع ونهاية شهر ونهاية سنة، اللهم أجعلها نهاية كل ألم وحزن وهم وضيق، ونسأل الله أن يجعل سنة 2021 سنة فرح وسعادة وتحقيق كل الأمنيات للجميع".

وأضاف آل الشيخ: "أتمنى لكم سنة خالية من الأوجاع والأحزان، سنة خير وبركة وحب وتسامح ونجاح إن شاء الله".





وفي وقت سابق، نشر المستشار تركى آل الشيخ، تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلاً: أيام قليلة وينتهى هذا العام بكل أفراحه وأحزانه وتنطوى صفحاته معلناً بداية عام جديد، فلنبدأ هذا العام بالحب والتسامح والعقل والفرح والاحترام.