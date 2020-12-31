بورسعيد 2020.. إنشاء أول مجمع غذائى على الطراز العالمى فى مصر

بورسعيد محمد فرج

محافظة بورسعيد على موعد قريبا مع حدث يضاف إلى انفرادها بالمشروعات التنموية على مستوى مصر حيث من المنتظر أن يتم افتتاح أحدث بازار جديد يضم مجمع أسواق حضارى للخضروات والفاكهة واللحوم أقيم على أحدث طراز معمارى فى مواجهة سوق الأسماك الحديث ليشكل الاثنان معا واحدة من أهم مناطق الإبهار فى الطراز المعمارى للأسواق العالمية التى تدخل مصر من بوابة بورسعيد.

ويعد البازار الجديد الأحدث من نوعة فى مصر مثلما كان سوق الأسماك وستكون تلك المنطقة مركزا ومزارا تجاريا وسياحيا لأبناء المحافظة والمحافظات الاخرى ونقلة حضارية كبيرة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويضم البازار الذى يقام على مساحة 24 الف م2 محلات جملة وقطاعى للخضروات والفاكهة ومحلات عطارة وسوبر ماركت ودواجن ولحوم ومحلات للمخبوزات بحيث يشكل سوق الخضروات مع سوق الأسماك مجمع تجارى متكامل يغطى احتياجات أبناء المحافظة وزوارها من كافة الاحتياجات الغذائية اليومية بالإضافة إلى 4 بنوك بالإضافة الى 8 مطاعم دورين .

ومن ثم البازار الجديد ينهى مع سوق الأسماك أكبر بؤرة أسواق عشوائية كانت موجودة بقلب المدينة بحى العرب لتتحول الى منطقة الداون تاون للتسوق الغذائى لأبناء المدينة وزوارها بالسوق المجمع وسوق الأسماك والخدمات الفريدة التى يضمها كلا منهما.

وجار حاليا الانتهاء من باقى الأعمال الجارية بالبازار تمهيدا لافتتاحه لتكتمل كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين من الأسواق فضلا أنه يقضى على منع التكدس والتزاحم التى كانت تعانى منها بورسعيد كما يوفر أعلى درجة من النظافة والرقى والأمان للمواطنين.



أول مجمع غذائى



بازار