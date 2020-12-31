بايدن يصدر مذكرة لوقف "لوائح ترامب لمنتصف الليل" فى يومه الأول للرئاسة

كتبت: نهال أبو السعود

سيصدر البيت الأبيض مذكرة لوقف أو تأخير لوائح منتصف الليل والإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب في اليوم الأول من رئاسة جو بايدن كرئيس ،والتي لن تكون سارية المفعول بحلول يوم التنصيب، حسبما قالت المتحدثة باسم المرحلة الانتقالية لبايدن ، جين ساكي للصحفيين.

أشارت بساكى إلى أن إصدار التجميد التنظيمى هو ممارسة معتادة للإدارة القادمة، "لكن هذا التجميد لن ينطبق فقط على اللوائح ولكن أيضًا على المستندات الإرشادية - الوثائق التى يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على حياة الشعب الأمريكى"، وأضافت: إن المذكرة ستدخل حيز التنفيذ بعد ظهر يوم 20 يناير بعد تنصيب بايدن.

ووفقا للتقرير فان لوائح منتصف الليل هى لوائح حكومية اتحادية أنشأتها وكالات السلطة التنفيذية فى فترة "البطة العرجاء" لإدارة الرئيس المنتهية ولايته. بذل كل رئيس منتهية ولايته منذ جيمى كارتر دفعة لوضع اللمسات الأخيرة على القواعد الجديدة فى الأشهر الأخيرة الضعيفة من إداراتهم، وفقًا لمركز الدراسات التنظيمية بجامعة جورج واشنطن.

كما تعهد بايدن بالتوقيع على سلسلة من الإجراءات التنفيذية فى أول يوم له فى منصبه للوفاء بوعود الحملة ، بما فى ذلك العودة إلى اتفاق باريس للمناخ، وهو اتفاق دولى تاريخى لمكافحة تغير المناخ انسحب منه ترامب فى عام 2017، والانضمام مجددًا إلى منظمة الصحة العالمية. الذى تحرك ترامب للانسحاب منه هذا العام.

هذا الأسبوع، قال بايدن إن فريقه الانتقالي "واجه عقبات" من القيادة السياسية في وزارة الدفاع ومكتب الإدارة والميزانية حيث يعمل مستشاروه مع إدارة ترامب، وقال المسؤول الانتقالي في فريق بايدن إن 11 يومًا مرت منذ توقف الاجتماعات وإنه كان هناك ثلاثة اجتماعات فقط في تلك الفترة الزمنية.

من جانبهم، أصر مسؤولو إدارة ترامب على أن بايدن كان يبالغ في الحقيقة عندما قال خلال تلك التصريحات إن أعضاء فريقه "لا يحصلون على كل المعلومات التى نحتاجها". واستشهدوا بعشرات الاجتماعات الانتقالية التي حدثت منذ أن بدأت العملية رسميا الشهر الماضي بعد تأخير طويل.