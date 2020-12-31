المجلس النرويجى للاجئين: 80 مليون شخص اجبروا على الفرار في 2020

كتبت - هند المغربي

قال المجلس النرويجي للاجئين في بيان له أنه كان عام 2020 عامًا مليئًا بالمعاناة والضيق لملايين اللاجئين والنازحين حول العالم

ولفت المجلس الى انه خلال عام 2020، تجاوز عدد الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار 80 مليونًا، وأصبح فيروس كوفيد-19 أزمة حماية وسبل عيش بالإضافة إلى حالة طوارئ صحية عامة عالمية.

وأضاف البيات كانت المهمة الأولى هي "البقاء". على الرغم من القيود والإغلاق والخوف، حيث تمكن المجلس من تقديم المساعدات المنقذة للحياة والأمل في المستقبل للنازحين في أكثر من 30 دولة.