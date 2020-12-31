اليوم السابع
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الخميس، 31 ديسمبر 2020 04:26 م
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إعدام رأس ماشية تزن 400 كيلو مصابة بمرض السل فى المنيا

الخميس، 31 ديسمبر 2020 03:30 م
إعدام رأس ماشية تزن 400 كيلو مصابة بمرض السل فى المنيا اسامة القاضى محافظة المنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى ومديرية الطب البيطرى بمحافظة المنيا عن ضبط وإعدام رأس ماشية تزن 400 كجم لإصابتها بمرض السل، وبالكشف بمعرفة مسئول الطب البيطري، ورئيس قسم المجازر بملوى وبالفحص تبين إصابتها بمرض السل، وعلى الفور تقرر إعدامها بعد إخطار النيابة العامة، وعمل المحضر اللازم.

يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى لضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.

وفى سياق آخر، كلف رئيس المركز رؤساء الوحدات القروية بالمتابعة المستمرة لمواقف السيارات ، وتنفيذ الغرامة بشكل فورى فى حال مخالفة السائقين أو الركاب الإجراءات الاحترازية ، والتنبية على السائقين بمنع اى راكب لا يرتدى الكمامة.

 

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