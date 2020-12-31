اليوم السابع
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الخميس، 31 ديسمبر 2020 08:57 م
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إحلال وتجديد الوصلات المنزلية للصرف لـ 160 شقة سكنية بمساكن الجمهورية بالمحلة

الخميس، 31 ديسمبر 2020 07:39 م
إحلال وتجديد الوصلات المنزلية للصرف لـ 160 شقة سكنية بمساكن الجمهورية بالمحلة جانب من أعمال التجديد
الغربية عادل ضرة

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شهدت منطقه مساكن الجمهورية بالمحلة أعمال تطوير موسعة لخطوط الصرف الصحي وشبكات المياه والتوصيلات المنزلية حيث تم الانتهاء حتي الآن من إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي لعدد 160 شقة سكنيه وجاري عمل خطوط الصرف الجديدة بأقطار 8 و 10 بوصة ضعف أقطار المواسير السابقة المتهالكة.

كما تواصلت أعمال تغيير خطوط مياه الشرب واستبدالها بخطوط جديده تستوعب الكثافة السكانية ه الموجودة بالمنطقة.

يذكر أن هذه الأعمال تأتي في إطار المشاركة المجتمعية والتي شارك فيها القبطان شريف العربى والمحاسب تامر خليل.

 

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تجديد خطوط الصرف
 
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جانب من أعمال التجديد
 
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المباني بعد تجديد خطوط الصرف
 

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