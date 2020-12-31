اليوم السابع
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أمين عام الناتو لا يرى فى روسيا تهديدا للحلف

الخميس، 31 ديسمبر 2020 04:07 م
أمين عام الناتو لا يرى فى روسيا تهديدا للحلف أمين عام الناتو ينس ستولتنبرج
وكالات

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قال أمين عام الناتو ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس في مقابلة مع مجلة "لو بوينت"، إن الحلف لا يعتبر روسيا كمصدر تهديد عسكري مباشر للحلف.

وأضاف ستولتنبرج "لا أرى تهديدا فوريا ومباشرا، من روسيا على شكل هجوم عسكري".

وتابع ستولتنبرج القول: "لكنني أرى روسيا التي تترسخ. وهي تستخدم قوتها العسكرية ضد جيرانها - جورجيا وأوكرانيا". وزعم الأمين العام لحلف الناتو، بأن موسكو "كانت وراء الهجمات الإلكترونية على البرلمانين في ألمانيا والنرويج".

واتهم ستولتنبرج روسيا مرة أخرى، "باستخدام مواد كيميائية لقتل الناس في بريطانيا". وقال: "حتى لو لم تكن قوية مثل الاتحاد السوفيتي، فإن روسيا تمتلك أسلحة نووية وصواريخ يمكنها الوصول إلى كامل أراضي أوروبا".

 


الناتو

حلف الناتو

ينس ستولتنبرج

روسيا والناتو

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