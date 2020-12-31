اليوم السابع
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الخميس، 31 ديسمبر 2020 09:54 م
خالد صلاح
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أستراليا تغير نشيدها الوطنى مراعاة لمشاعر السكان الأصليين.. فيديو

الخميس، 31 ديسمبر 2020 09:34 م
أستراليا تغير نشيدها الوطنى مراعاة لمشاعر السكان الأصليين.. فيديو علم استراليا
وكالات

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قررت الحكومة الأسترالية تعديل نص نشيد البلاد الوطني، مراعاة لمشاعر المواطنين من السكان الأصليين، ووفقا لصحيفة "جارديان"، فإن "العبارة التى تشير إلى أن البلاد شابة وحرة ستتم إزالتها من النص، حيث فى ذلك تجاهل لتاريخ السكان الأصليين الذين يعيشون فى القارة وجزر مضيق توريس منذ آلاف السنين".

 من جهته أعلن رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون القرار عشية رأس السنة الجديدة، وقال: "التغييرات ستساعد فى الحفاظ على روح الوحدة فى البلاد". وأضاف: "التغييرات أجريت لصالح جميع الأستراليين"، مشددا على أن بلاده دولة حديثة نسبيا، ولكن "تاريخها قديم جدا".

واعتبارا من الأول من يناير المقبل، بدلا من "لأننا شباب وأحرار"، ستضاف على النشيد عبارة "لأننا شعب واحد وأحرار". وتم تغيير النشيد الأسترالى عام 1984، حيث أضيفت بدلا من "حفظ الله الملكة" عبارة "تطورى يا أستراليا الجميلة".


أستراليا

نشيد أستراليا

النشيد الوطنى

2021

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