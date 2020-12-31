اليوم السابع
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أذربيجان تباشر ضخ الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب البحر الأدرياتيكى

الخميس، 31 ديسمبر 2020 10:30 ص
أذربيجان تباشر ضخ الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب البحر الأدرياتيكى النفط - أرسيفية
وكالات

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قالت وزارة الطاقة الأذربيجانية، اليوم الخميس، إنها بدأت بتوريد الغاز بشكل تجاري إلى أوروبا، بواسطة خط نقل الغاز عبر الأدرياتيكي.

وأضافت الوزارة القول، إنه "مع بدء توريد الغاز، بشكل تجاري إلى أوروبا بواسطة خط الأنابيب عبر البحر الأدرياتيكي، تم تحقيق الهدف الاستراتيجي لممر الغاز الجنوبي".

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن بدء تدفق الغاز الأذربيجاني إلى السوق الأوروبية، "يفتح صفحة جديدة في تطوير أذربيجان كدولة مصدرة للغاز".

ويدخل هذا الخط، ضمن مشروع "الممر الجنوبي للغاز الطبيعي" الذي يهدف لنقل الغاز الطبيعي من منطقة بحر قزوين عبر أذربيجان وتركيا إلى أوروبا، وفي المرحلة الأولى سيضخ المشروع الغاز من حقل "شاه دنيز"، على أن يتم ربط الأنبوب مستقبلا بمكامن غاز أخرى.

 

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