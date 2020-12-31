أحد جيران ضحية الذبح على يد شقيقها بشبرا الخيمة: معروف عنها الاحترام

القليوبية إبراهيم سالم

قال عيد حنا، أحد جيران "تيسير ج" الضحية التى تم ذبحها وطفليها على يد شقيقها بشبرا الخيمة، إن يوم الواقعة فوجئ الجميع بالشارع بصياح شقيق الضحية الأصغر بأنهم عثر على جثة شقيقته وطفليها داخل الشقة، وأسرع الجميع على الفور للصعود للشقة التى حدثت بها الجريمة، فوجدوا منظرا مأساويا، حيث وجدت الضحية وطفلها الأكبر غارقان فى دمائهما.

وأضاف "عيد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن ادعاء القاتل "شقيق الضحية" بأن الضحية تسلك سلوك غير سوى هو بعيد عن الخيال، قائلا: "البنت متربية وسطنا، واللى قالوه أخوها بعيدا عن الخيال، ومعروف عنها الاحترام بين أهل المنطقة ككل، وعمرنا ما شوفنا منها العيب زى ما أخوها بيقول، وهما اللى كانوا بيتعاطوا جميع أنواع المخدرات والكحوليات".

وتابع "عيد"، أن الصدمة كانت على وجه الجميع عند رؤية هذا المنظر المأساوى للأم وطفليها، مشيرا إلى أن المسطحات المائية استخرجت الطفل الأصغر من منطقة سرياقوس التابعة لمركز الخانكة، الذى قام الجانى بنقله إلى ترعة الإسماعيلية لتضليل رجال المباحث وتحويل الجريمة إلى تهمة خطف.

وكان قد اصطحب فريق من النيابة بقسم ثان شبرا الخيمة، المتهم "محمد ج" 21 عاما، لمكان ارتكاب واقعة ذبح "شقيقته" ربة منزل، وطفليها "مازن وسيف"، لتمثيل الواقعة أمام فريق النيابة والمعمل الجنائى.

وكان المتهم أدلى باعترافات تفصيلية بارتكاب مذبحة شبرا الخيمة، وتخلصه من شقيقته وطفليها، وقال إنها تزوجت مرتين وانفصلت، مضيفا أن الجيران خاضوا فى سيرتها بسبب سوء سلوكها، فلم يستطيع تحمل ذلك ما دفعه لقتلها.

وعن طريقة ارتكابه الجريمة، قال المتهم: "انتظرت عودتها للمنزل، واستغليت وجودها مع طفليها فقط، ثم أجهزت عليها وخنقتها حتى فقدت الوعي، وبعدها ذبحتها، ولم أبالى بدموع طفليها الصغيرين، ثم توجهت إليه وذبحتهما أيضًا، وتخلصت من جثثهما حتى تم القبض علي.

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة لسوء سلوك المجنى عليها، وأنه انتظر حتى غادر شقيقه وقام بخنق المجنى عليها حتى فقدت الوعى، ثم قام بذبحها وطفليها ووضع جثة أحدها 4 سنوات والأداة المستخدمة داخل حقيبة واستقل توك توك خاص بأحد أصدقائه وتوجه لترعة الإسماعيلية، وألقى الحقيبة وبداخلها جثة الطفل والأداة المستخدمة من أعلى كوبرى سرياقوس، مضيفًا القيت جثة نجل شقيقته الآخر بالترعة لإيهام جهات التحقيق بأنها واقعة خطف.