6 مشروعات عملاقة بدأت فى 2020 بالغربية وتستعد للافتتاح فى 2021

الغربية مصطفى عادل

نجحت محافظة الغربية، فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى إنجاز 7 من أهم وأكبر المشروعات الضخمة على أرض المحافظة فى عام 2020، والتى من المقرر افتتاحها فى 2021.

ومن أهم هذه المشروعات العملاقة المجمع الصناعي المرحلة الأولى بمدينة المحلة الكبرى، والتي تضم 6 نماذج صناعية بعدد 615 ورشة بمساحة 48م2، متخصصة فى صناعات الغزل والنسيج، وتم طرح المنطقة الثانية بعدد 42 قطعة أرض بمساحة تتراوح من 500 لـ1500م بتكلفة إجمالي 638.8 مليون جنيه، مشروع محطة الصرف الصحي والصناعي بقرية الدواخلية مركز المحلة، المقام على مساحة 7 أفدنة بطاقة 160 ألف مكعب/يوم، وتقوم بعمل معالجة فيزيائية وكيميائية للصرف الصحي ومعالجة صرف صحي وتخدم مدينة المحلة و8 قرى بتكلفة 150 مليون جنيه.

- توسعات محطة مياه طنطا (المرحلة الثانية) بمساحة 16 فدانا و6 قراريط بسعة 2000لتر/ثانية والمرحلة الأولى بطاقة 1400 لتر/ثانية، والمرحلة الثانية بطاقة 600 لتر /ثانية، وتغذي حي أول طنطا و24 قرية، وتم الربط على الشبكة ويبلغ طول الشبكة 10 كم، بتكلفة 120 مليون جنيه.

- مشروع المنطقة اللوجستية بسبرباي وتضم مناطق تسوق ومنطقة لوجستية للأدوية وتجارة جملة وتجزئة وتوكيلات للسيارات ومعارض ومناطق ترفيهية وإداى وخدمات على مساحة 85 فدانا، وتوفر 50 ألف فرصة عمل، وتم الانتهاء من كافة المرافق وأعمال الرصف والمول والنادى الرياضي وإنشاء منطقة الترفيه والأدوية بتكلفة 6 مليارات جنيه.

- تطوير العشوائيات عمارات كندالية بطنطا بعدد 7عمارات و168 وحدة سكنية، وتخدم ألف نسمة بتكلفة 55 مليون جنيه.

-مستشفى صدر طنطا على مساحة 800م2، وتتكون من 6 طوابق وتضم 85 سريرا بتكلفة 61 مليون جنيه.