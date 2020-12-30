2021 عام الخير على الشرقية.. بداية تطوير 25 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة

الشرقية - إيمان مهنى

على حدود محافظة الشرقية يقع مركز الحسينية فى موقع متميز، يربط بين محافظات بورسعيد والإسماعيلية والدقهلية، بمساحات شاسعة ويعيش معظم أهله على الزراعة والثروة السمكية، بالرغم من ذلك عانى أهلها لعقود طويلة من الإهمال ونقص الخدمات الأساسية أهمها مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والخدمة الطبية، لتأتى مباردة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتشمل قرى المركز وتلبية لمطالب الأهالي.

وتستعد محافظة الشرقية، لتنمية وتطوير 65% من قرى مركز الحسينية، ضمن القرى الأكثر احتياجاً، ضمن مبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

وأوضحت المحافظة، أن القرى التى سيشمل التطوير عددها 25 قرية ضمن 41 قرية من قرى المركز، والتى سيتم خلالها إنشاء البنية التحتية لها وتوصيل الصرف الصحى ومياه الشرب وبناء مدارس وتوصيل الغاز الطبيعى وإعادة تطوير شبكة كهرباء والاتصالات، ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوصيل جميع الخدمات لها وجعلها متكاملة بما يحقق فكر التنمية المستدامة .

والقرى هى: الأخيوة، قبولة، جزيرة سعود، السماكين الغرب، والسماكين الشرق، مالكين البحرية والمالكين الغرب، المناجاة الكبرى و الصغرى، قرى بحر البقر 2 و 3 و 4 و 5، منشية راغب و منشية ابوعامر، منشية مصطفى خليل، منشية بشارة، الصالحية 3 والصالحية 7 والصالحية البساتين، والحجازية والحمادين.

وأوضح سامى معجل، رئيس مركز الحسينية، أن اختيار تلك القرى جاء بناء على دراسات علمية شملت النطاق الإدارى والجغرافى لكل قرية، والكتل العمرانية لنطاقات حدود الدراسة للمدينة والقرى التابعة لها، حيث تم اختيار مركز ومدينة الحسينية لرفع كفاءة وتطوير 25 قرية بنطاق مركز ومدينة الحسينية، مؤكدا أنه سيقوم ببذل أقصى جهد من أجل ضم قرى أخرى بنطاق مركز ومدينة الحسينية لتكون ضمن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، وذلك ضمن المتابعات المستمرة على كافة القطاعات من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

كان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى لتشمل 1381 قرية فى نطاق 50 مركزا ومدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية يسكنها 18 مليون مواطن، وبتكلفة 500 مليار جنيه، بالإضافة إلى 400 قرية سبق وأن تم تطويرها تحت مظلة ذات المشروع "حياة كريمة" وذلك فى إطار مخطط الدولة لتطوير جميع قرى مصر خلال 3 سنوات وعلى عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحى وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية.