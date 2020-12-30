اليوم السابع
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1539 إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة بين الفلسطينيين

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 02:13 م
1539 إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة بين الفلسطينيين كورونا فى فلسطين - أرشيفية
رويترز

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 أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة اليوم الأربعاء تسجيل 1539 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 711 إصابة جديدة بكورونا من مجمل الحالات الجديدة. وأضافت أن إجمالي عدد المصابين بكورونا في غرف العناية المكثفة بلغ 113 "منهم 27 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وتشهد الضفة الغربية إغلاقا كليا لبعض محافظاتها، فيما تشهد محافظات أخرى إغلاقا جزئيا لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 154097، تعافى منها ‭‭‭‭130762 وتوفي 1500.


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كورونا فى فلسطين

فيروس كورونا

مى الكيلة

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