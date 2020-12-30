145 طالبا بطب بيطرى سوهاج يؤدون امتحانات العملى إلكترونيا لأول مرة

سوهاج محمود مقبول

أجرى طلاب الطب البيطرى بجامعة سوهاج، لأول مرة امتحانات العملى لمادة الجراحة والتخدير والأشعة إلكترونياً، وذلك فى إطار حرص الجامعة على مواكبة التقدم التكنولوجى وتطوير الخدمة التعليمية.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، إنه بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تتجه الجامعة تدريجياً من تحويل الاختبارات الورقية إلى اختبارات إلكترونية فى جميع كليات الجامعة، وذلك من أجل تطوير العملية التعليمية، إلى جانب توفير كافة الامكانيات من حيث الأجهزة والمعامل وغيرها، وتجهيزها على أعلى مستوى للطلاب لأداء الامتحانات فى مناخ مناسب.

وأوضح الدكتور بهاء الدين، على القائم بعمل عميد الكلية، أن الاختبار تم إجراؤه بمعامل الحاسب الآلى بالكلية، لطلاب الفرقة الرابعة وعددهم 145 طالبا وطالبة، مؤكداً أن هذه التجربة تنفذها الكلية لأول مرة باعتبارها أحد الوسائل الحديثة لقياس وتقييم مخرجات العملية التعليمية باستخدام الحاسب الآلي، والتى تتميز بالمرونة والكفاءة فى جميع مراحل تطبيقها وهو ما يساهم فى تطوير العملية التعليمية.



الامتحان العملى لبيطرى سوهاج