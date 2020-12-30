وكيل تعليم الغربية يشارك فى اجتماع إطلاق مبادرة "حلمها.. النور"

الغربية عادل ضرة

شارك ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فى اجتماع وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة وذلك عبر شبكة الفيديو الافتراضية "ويبكس"، وتناول الاجتماع والذى ترأسه الدكتورة راندا شاهين، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، والدكتورة نيرمين النعماني، مستشار الوزير للعلاقات الدولية، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة، ومحمد حسن عثمان، مقرر عام الوحدة بالوزارة، إطلاق مبادرة "حلمها.. النور"، كما تناول أيضاً إنجازات وحدة تكافؤ الفرص فى الفترة من 1 أكتوبر2020 وحتى 31 ديسمبر 2020.

وشارك وكيل الوزارة خلال الاجتماع، أمل البهي، مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمديرية، وشيرين على، منسق الوحدة بالمديرية، وعبر الشبكة، رؤساء ومنسقى الوحدة بالإدارات التعليمية العشر.