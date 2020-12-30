اليوم السابع
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وزير بريطانى يصف اللقاح الثانى لكورونا بـ"فرصة" للنجاة من الجائحة

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 10:33 ص
وزير بريطانى يصف اللقاح الثانى لكورونا بـ"فرصة" للنجاة من الجائحة وزير الصحة البريطانى مات هانكوك
رويترز

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قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن لقاح جامعة أكسفورد وأسترا زينيكا للوقاية من كوفيد-19 الذي أقرته بريطانيا اليوم الأربعاء يوفر فرصة للنجاة من الجائحة بحلول الربيع.

وأضاف لشبكة سكاي نيوز "هيئة الصحة الوطنية ستتمكن من توفير الجرعات لحقن الناس بنفس سرعة إنتاجها".

وتابع الوزير "أنا على ثقة كبيرة الآن، بعد الموافقة (على اللقاح) هذا الصباح، من أننا سنتمكن من تطعيم عدد كاف من المعرضين لخطر الإصابة بحلول الربيع الأمر الذي سيتيح لنا مخرجا من هذه الجائحة".

وقال هانكوك لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) إنه سيتم تمديد إجراءات الإغلاق في إنجلترا لمواجهة العدد المتزايد من الإصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا.

 

بريطانيا

مات هانكوك

كورونا فى بريطانيا

فيروس كورونا

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