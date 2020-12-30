وأضاف موراشكو - في تصريح صحفي لقناة (روسيا - 24) الإخبارية اليوم الأربعاء، "اليوم لا يزال الوضع متوترًا بشكل عام، فقد سجلنا الأسبوع الماضي انخفاضًا في عدد الأشخاص المصابين بأمراض نشطة بحوالي 4%".

وكان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد قد أعلن، في وقت سابق اليوم، تسجيل 26 ألفًا و513 إصابة جديدة و599 وفاة بالفيروس؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 3 ملايين و131 ألفًا و550 إصابة، وإجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 56 ألفا و426 حالة وفاة.