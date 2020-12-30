وزير الدفاع الهندى: مفاوضتنا مع الصين حول الوضع على الحدود لم تحرز تقدما

وكالات

قال وزير الدفاع الهندي، راجناث سينج، اليوم الأربعاء، إن "المفاوضات بين الهند والصين لم تحرز أى تقدم"، مشيرا إلى أنه "لم تكن هناك نتيجة ذات مغزى".

وأشار الوزير الهندى إلى أن المفاوضات تألفت من عدة جولات من المباحثات الدبلوماسية والعسكرية، بهدف تهدئة المواجهة الحدودية بين الجارتين النوويتين.

وأوضح وزير الدفاع الهندى أنه "إذا ما استمر الوضع الراهن، فمن الواضح أن انتشار الجنود على الحدود لن ينخفض". ولفت إلى أن الجانبين ما زالا يتبادلان الرسائل بشأن الوضع على الحدود، وأن هناك جولة أخرى من المفاوضات العسكرية فى المستقبل القريب.

وقال مسؤولون فى نيودلهى الشهر الماضى، إن المسؤولين الهنود والصينيين، عقدوا عدة اجتماعات لمناقشة سبل تنفيذ انسحاب متعاقب.

وقال وزير الدفاع الهندي: "نتوقع أنه يمكن تحقيق بعض النتائج الإيجابية من خلال المفاوضات".