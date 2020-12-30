محافظ الشرقية: لا صحة لغلق المنشآت التجارية من 10مساء اليوم حتى صباح الجمعة ‎

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه لا صحة تماماً لما تداولته صفحات التواصل الاجتماعى بغلق المنشآت التجارية من العاشرة مساء اليوم الأربعاء وحتى صباح يوم الجمعة القادم.

ناشد محافظ الشرقية المواطنين بعدم الانسياق وراء مروجى الشائعات المغرضة والأخبار المغلوطة البعيدة كل البعد عن الحقيقة والتى يتم تداولها بشكل خاطئ لإثارة الرأى العام وخاصة أننا نواجه أزمة تتطلب منا جميعاً التكاتف والتعاون للخروج منها بسلام.

أهاب المحافظ برواد ومتابعى صفحات التواصل الاجتماعى بضرورة توخى الحيطة والحذر فيما يقومون بنشره من أخبار وتصريحات تخص الوضع الحالى أو غيره من موضوعات تتعلق بالصالح العام وتهم قطاع كبير من المواطنين وعدم الاعتداد بأية أخبار تنشر عن المحافظة إلا من خلال المتحدث الرسمى وعبر الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية.